OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 884,00
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage, Delta Plus Group, LVMH... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 29/09/2025 à 18:25

(AOF) - AB Science

La société pharmaceutique dévoilera ses résultats du premier semestre.

Abivax

La société de biotechnologie au stade clinique présentera ses résultats du troisième trimestre.

Barbara Bui

Barbara Bui a dévoilé des comptes semestriels mitigés, dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le chiffre d'affaires de la Maison de luxe s'est apprécié de 13,27%, à 6,624 millions d'euros. Parallèlement, le taux de marge brute s'est amélioré de 0,7 point, à 72,6%. Enfin, la perte nette part du groupe s'est sensiblement creusée en passant de 548 000 euros, à 1,298 million d'euros

Delta Plus Group

Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Baspa, spécialiste des masques respiratoires réutilisables au Chili. L'acquisition de Baspa (Air) s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme du groupe et de consolidation de sa part de marché en Amérique du Sud. Elle poursuit deux objectifs complémentaires. Le premier est de renforcer sa position et ses compétences en protection respiratoire, en particulier sur le segment réutilisable (offre de produits et de services, R&D, connaissance des besoins utilisateurs, capacités de production).

Eiffage

Eiffage, via Smulders (filiale belge d'Eiffage Métal) a signé avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, un contrat de développement et de construction. Ce dernier concerne trois sous-stations électriques en courant alternatif pour les raccordements des parcs éoliens en mer Bretagne Sud, Narbonnaise Sud-Hérault et Golfe de Fos, ainsi que leurs futures extensions. Le montant global du marché est de plus de 1,5 milliard d'euros.

eméis

L'ex-Orpea signalera ses résultats du premier semestre.

Hoffmann Green Cement Technologies

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Donada et MRC Constructions, deux filiales du groupe Angevin, entreprise familiale spécialisée dans le gros œuvre dans l'ouest de la France. Le groupe Angevin formalise ce partenariat stratégique, intégrant désormais les ciments 0% clinker sur un nombre plus large de chantiers. Du fait de l'étendue des activités du Groupe Angevin, cet accord, qui comprend des engagements de volumes pluriannuels, s'inscrit pleinement dans la stratégie de diversification d'Hoffmann Green.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication présentera ses résultats du premier semestre.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés livrera ses résultats du premier semestre.

Lhyfe

Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie livrera ses résultats du premier semestre.

LVMH

Fendi annonce, qu'à compter du 1er octobre, Silvia Venturini Fendi est nommée présidente d'honneur de la Maison romaine, parachevant ainsi une carrière créative, marquée notamment par la direction des collections femme à l'occasion de l'année du centenaire de la marque. Dans son nouveau rôle, Silvia s'attachera au soutien de l'héritage de Fendi, tout en continuant à préserver la marque partout dans le monde et à promouvoir la riche histoire de la Maison, son savoir-faire, ainsi que l'univers de Fendi Casa.

Pierre & Vacances

Pierre et Vacances a confirmé viser un Ebitda ajusté de plus de 180 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025. Le groupe a indiqué afficher un bilan positif sur la saison estivale dans un contexte en demi-teinte pour l'ensemble du secteur. En outre, grâce au succès de son plan stratégique, de performances robustes et d'une situation financière assainie, le groupe se fixe un objectif d'un Ebitda ajusté de 270 millions d'euros à l'horizon 2030.

SMTPC

La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage annoncera ses résultats du premier semestre.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2025 à 18:25:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

