Eiffage: contrat pour le siège du port de Marseille Fos information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 16:00









(Zonebourse.com) - Eiffage annonce qu'à l'issue d'une procédure débutée en juillet 2023, le grand port maritime de Marseille a signé le contrat de partenariat pour la construction de son nouveau siège avec le groupement porté par le groupe de BTP et de concession.



Celui-ci est ainsi désigné attributaire du marché de partenariat pour le financement, la conception, la construction et la maintenance du nouveau siège du port de Marseille Fos, un projet d'un montant global de 120 millions d'euros.



Visant les certifications environnementales BDM Argent et HQE Excellent, le nouveau siège du Port et son Institut de formation s'étendront sur une surface de plancher de 8.800 m². Il accueillera les salariés du Port à partir de 2028.



Le projet comprend aussi une valorisation du foncier adjacent : à sa livraison en 2030, il intègrera des immeubles de bureaux, un Port Center, un espace muséal, un auditorium, des commerces et des restaurants sur 16.600 m² de surface de plancher.





Valeurs associées EIFFAGE 116,8000 EUR Euronext Paris -0,09%