Eiffage: contrat avec EDF pour les réacteurs EPR2 de Penly

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir signé avec EDF, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, le marché de travaux pour la réalisation du génie civil principal de la première paire de tranches nucléaires de type EPR2 sur le site de Penly, en Seine-Maritime.



Ce marché, d'un montant supérieur à quatre milliards d'euros, comprend la réalisation de deux unités de production incluant 69 ouvrages. Les travaux préparatoires devraient débuter mi-2024 sous réserve de l'obtention des autorisations administratives par EDF.



Eiffage s'attachera à irriguer le tissu économique local et à favoriser l'emploi local et l'insertion. Il développera par ailleurs, en coopération avec les parties prenantes, des programmes de formation indispensables à la relance du nucléaire français.





