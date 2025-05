Eiffage: chiffre d'affaires de 5,6 MdsE en hausse de 8,3 % information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 18:05









(CercleFinance.com) - Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5,6 milliards d'euros au 1er trimestre 2025, en croissance de 8,3 % par rapport au 1er trimestre 2024 (+ 5,2 % pcc).



Dans les Travaux, l'activité est en hausse de 9,4 % (+ 5,6 % pcc) et s'établit à 4,7 milliards d'euros. L'activité construction s'inscrit en repli de 3,9 % (structure réelle et pcc) à 685 millions d'euros en France et de 1,3 % (- 1,7 % pcc) à 227 millions d'euros à l'international.



Dans les Concessions, l'activité est en croissance de 3,0 % (structure réelle et pcc) à 906 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des réseaux APRR et AREA hors construction, s'établit à 729 millions d'euros au 1er trimestre 2025, en hausse de 4,0 % par rapport à 2024, pour un trafic en hausse de 1,4 % .



'Le résultat opérationnel courant devrait à nouveau progresser, porté notamment par l'amélioration de la rentabilité d'Eiffage Énergie Systèmes dont la marge opérationnelle courante pourrait s'établir à 6 %, pour un niveau d'activité proche de 8 milliards d'euros. Dans les Concessions, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant devraient s'inscrire en légère hausse' indique le groupe au niveau des perspectives sur 2025.





