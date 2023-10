Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eiffage: centre d'hébergement innovant créé à Valenton information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 13:57

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir réalisé, via sa filiale Eiffage Immobilier Habitat Solidaire, un centre d'hébergement temporaire à Valenton (Val de Marne) pour offrir aux personnes et familles vulnérables, de véritables logements permettant un accompagnement social adapté.



Réalisée en construction hors site afin de limiter les nuisances et de réduire la durée des travaux, cette solution innovante de logements bas carbone est produite à partir de 55 containers maritimes recyclés et reconditionnés.



'Cette résidence en R+2 se compose de 46 studios T1, 25 T2, et 4 T3. 160 personnes, isolées ou familles en démarche de réinsertion, pourront ainsi être accueillies dans les meilleures conditions, dans des logements équipés de kitchenette et de salle d'eau', précise Eiffage.