Eiffage: CA trimestriel en hausse de 4,9% information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Eiffage publie un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros au titre du 1er trimestre 2024, en hausse de 4,9% par rapport à la même période un an plus tôt (+1,7% à périmètre et taux de change constants - pcc).



Dans le détail, l'activité progresse de 4,8% pour la division Travaux (+1,4% à pcc) et de +5,4% pour la division Concessions (+3,2% à pcc).



Au 31 mars, le carnet de commandes des travaux atteint 27,8 milliards d'euros, en hausse de 40%, tandis que les liquidités du groupe ressortent à 4,2 milliards d'euros (vs 4,1 milliards un an plus tôt).



Pour 2024, Eiffage anticipe une nouvelle augmentation de son activité dans les Travaux, toutefois moins soutenue dans sa dynamique organique qu'en 2023.



Dans les Concessions, le chiffre d'affaires est aussi attendu en hausse grâce à une nouvelle augmentation du trafic aéroportuaire, à la montée en puissance des concessions autoroutières les plus récentes et à la consolidation d'Adelac (A41) par intégration globale.



Au global, le résultat net part du Groupe pourrait être du même ordre qu'en 2023, estime Eiffage.





