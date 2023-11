Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: CA en hausse de 8,7% sur neuf mois information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 18:10









(CercleFinance.com) - Eiffage publie un chiffre d'affaires de 15 893 ME sur 9 mois, à fin septembre, en hausse de 8,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité a progressé de 8,5% dans la division Travaux et de 9,5% dans la division Concessions.



Sur le seul 3e trimestre, le CA ressort en hausse de 5,5%, à 5462 ME (dont +4,9% pour Travaux et +8,3% pour Concessions).



Au 30 septembre, le trafic APRR ressort en hausse de 2,4% (+1,3% au 3e trimestre), et le carnet de commandes de travaux ressort à 19,6 milliards d'euros, en hausse de 4%.



Eiffage présente enfin des liquidités de 3,5 milliards d'euros, en recul de 1,4%.



Pour 2023, le Groupe confirme ses perspectives et prévoit une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant en Travaux et en Concessions ainsi que de son résultat net part du Groupe.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.05%