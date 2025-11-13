Eiffage-CA en hausse de 8,5% au T3, objectifs annuels confirmés

Eiffage FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 8,5% au troisième trimestre et confirmé ses objectifs pour 2025.

Le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 6,387 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 5,885 milliards un an plus tôt.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Mara Vîlcu ; édité par Blandine Hénault)