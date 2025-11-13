 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 230,00
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage-CA en hausse de 8,5% au T3, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 18:04

Eiffage FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 8,5% au troisième trimestre et confirmé ses objectifs pour 2025.

Le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 6,387 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 5,885 milliards un an plus tôt.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Mara Vîlcu ; édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EIFFAGE
112,3000 EUR Euronext Paris +1,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank