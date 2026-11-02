Eiffage bien orienté, Citi en soutien

(Zonebourse.com) - A l'approche de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre d'Eiffage, prévue le 12 novembre, Citi confirme sa recommandation à l'Achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 152 euros. Eiffage s'affichait parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce lundi, s'adjugeant 1,34% peu avant midi.
La banque britannique prévoit un chiffre d'affaires (hors IFRIC 12) de 6 662 millions d'euros, en hausse de 4% sur un an.
"Dans le secteur des contrats, nous anticipons une activité soutenue, avec une croissance continue pour les divisions Construction et Systèmes énergétiques, dans la continuité des tendances du premier semestre, grâce à l'exécution du carnet de commandes conséquent du groupe. La croissance des infrastructures devrait rester positive, mais plus modérée, à 3% sur un an. Dans le secteur des concessions, nous prévoyons un chiffre d'affaires en baisse de 1% sur un an, reflétant la stabilité du chiffre d'affaires du groupe APRR", détaille Citi.
Qui ajoute que, au-delà du chiffre d'affaires publié, l'attention des investisseurs devrait se porter sur l'évolution du trafic autoroutier, le contexte politique et budgétaire français, ainsi que sur les prises de commandes sur les principaux marchés finaux, notamment l'électrification et les centres de données.
Depuis le début de l'année, le titre Eiffage chute de plus de 16%.
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