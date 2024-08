Eiffage annonce remporter un contrat de près de 700 millions d'euros auprès du ministère de l'Intérieur

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le géant de la construction Eiffage a annoncé lundi avoir remporté un contrat de près de 700 millions d'euros auprès du ministère de l'Intérieur pour bâtir et entretenir "un ensemble tertiaire" à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Associée à l'agence d'architecture Groupe-6 et au bureau d'études Ingérop, Eiffage Construction (une filiale du groupe) "vient de remporter (...) le marché global sectoriel pour la conception, la réalisation et l'exploitation-maintenance sur une durée de cinq ans d'un ensemble tertiaire du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer", a indiqué Eiffage dans un communiqué de presse.

"Le montant du contrat est de près de 700 millions d'euros", ajoute le groupe, qui doit publier mercredi ses résultats du premier semestre 2024.

Sur les trois premiers mois de l'année, Eiffage a enregistré une hausse globale de son chiffre d'affaires de près de 5%. L'activité construction a néanmoins reculé de 13,6% entre janvier et mars, pour atteindre 943 millions d'euros de chiffre d'affaires, un an après avoir largement dépassé le milliard d'euros.