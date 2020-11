Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage affiche un CA de 11,5 milliards d'euros au 30 septembre Reuters • 04/11/2020 à 17:47









4 novembre (Reuters) - EIFFAGE SA FOUG.PA : * INFORMATION FINANCIÈRE AU 30 SEPTEMBRE 2020 * CONFIRMATION DES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS ATTENDUS EN FORTE BAISSE SUR 2020 AVEC UN REDRESSEMENT SIGNIFICATIF AU SECOND SEMESTRE * CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2020 DE 11,5 MILLIARDS D'EUROS * ACTIVITÉ DU 3E TRIMESTRE EN LÉGÈRE BAISSE DE 2,3% (TRAVAUX : -3,1% ; CONCESSIONS : +1,3%) * CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX DE 16,4 MILLIARDS D'EUROS (+13% SUR UN AN) À FIN SEPTEMBRE * EIFFAGE S.A. ET SES FILIALES TRAVAUX DISPOSAIENT, AU 30 SEPTEMBRE 2020, D'UNE LIQUIDITÉ DE 4,1 MILLIARDS D'EUROS (EN HAUSSE DE 0,4 MILLIARD D'EUROS SUR UN AN) * ANTICIPE TOUJOURS SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE UNE BAISSE MARQUÉE DE SON ACTIVITÉ ET DE SES RÉSULTATS, QUI SE REDRESSERONT TOUTEFOIS SENSIBLEMENT SUR LE SECOND SEMESTRE EN COMPARAISON DU PREMIER * L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE ET SES CONSÉQUENCES EN TERMES DE LIMITATION DES DÉPLACEMENTS NE PERMETTENT PAS D'ANTICIPER DE FAÇON FIABLE LES TRAFICS AUTOROUTIERS ET AÉRIENS Texte original: https://bit.ly/38aSBsh Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +2.33%