Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
NOV 20 CAC 40 Index (10x)
4 929.00
+2.63%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email, contactez-nous

Un email de confirmation vient de vous être adressé.

  • 8 caractères minimum

  • 1 majuscule

  • 1 minuscule

  • 1 chiffre

  • 1 caractère spécial

  • Différent de votre pseudo

  • Les deux mots de passe sont identiques

Mot de passe oublié ?

Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

NOV 20 CAC 40 Index (10x)
4 929.00
+2.63%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage affiche un CA de 11,5 milliards d'euros au 30 septembre
Reuters04/11/2020 à 17:47

4 novembre (Reuters) - EIFFAGE SA FOUG.PA :

* INFORMATION FINANCIÈRE AU 30 SEPTEMBRE 2020

* CONFIRMATION DES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS ATTENDUS EN FORTE BAISSE SUR 2020 AVEC UN REDRESSEMENT SIGNIFICATIF AU SECOND SEMESTRE

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2020 DE 11,5 MILLIARDS D'EUROS

* ACTIVITÉ DU 3E TRIMESTRE EN LÉGÈRE BAISSE DE 2,3% (TRAVAUX : -3,1% ; CONCESSIONS : +1,3%)

* CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX DE 16,4 MILLIARDS D'EUROS (+13% SUR UN AN) À FIN SEPTEMBRE

* EIFFAGE S.A. ET SES FILIALES TRAVAUX DISPOSAIENT, AU 30 SEPTEMBRE 2020, D'UNE LIQUIDITÉ DE 4,1 MILLIARDS D'EUROS (EN HAUSSE DE 0,4 MILLIARD D'EUROS SUR UN AN)

* ANTICIPE TOUJOURS SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE UNE BAISSE MARQUÉE DE SON ACTIVITÉ ET DE SES RÉSULTATS, QUI SE REDRESSERONT TOUTEFOIS SENSIBLEMENT SUR LE SECOND SEMESTRE EN COMPARAISON DU PREMIER

* L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE ET SES CONSÉQUENCES EN TERMES DE LIMITATION DES DÉPLACEMENTS NE PERMETTENT PAS D'ANTICIPER DE FAÇON FIABLE LES TRAFICS AUTOROUTIERS ET AÉRIENS

Texte original: https://bit.ly/38aSBsh Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EIFFAGE
Euronext Paris +2.33%
© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer