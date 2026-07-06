Eiffage acquiert 80% de Baatz au Luxembourg

Eiffage SA FOUG.PA :
* RENFORCE SA PRÉSENCE AU LUXEMBOURG AVEC L'ACQUISITION DES ENTITÉS DE TRAVAUX DU GROUPE BAATZ
* A SIGNÉ L'ACQUISITION DE 80 % DU CAPITAL DU GROUPE BAATZ
* AVEC PLUS DE 750 COLLABORATEURS, LE NOUVEL ENSEMBLE RÉALISERA UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ORDRE DE 200 MILLIONS D'EUROS
Texte original nFWN4380NE Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
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