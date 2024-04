Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: accord en vue d'acquérir 100% de la société EQOS information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 18:34









(CercleFinance.com) - Eiffage, via sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, annonce avoir conclu ce jour un accord en vue d'acquérir 100 % de la société allemande EQOS, acteur européen majeur dans le marché des infrastructures énergétiques.



En 2023, EQOS a réalisé un chiffre d'affaires de 459 millions

d'euros avec ses quelque 1700 collaborateurs répartis sur 43 sites.



Cette acquisition doit permettre à Eiffage Énergie Systèmes de se développer sur le marché porteur des infrastructures énergétiques en Allemagne, secteur dynamique en pleine évolution, au coeur des transitions énergétique et numérique.



Sous réserve de l'approbation des autorités, la transaction devrait être finalisée à la fin de l'année et sera financée sur trésorerie propre, indique Eiffage.





