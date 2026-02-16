Eiffage a acquis les actifs de Claus Heinemann Elektroanlagen en Allemagne

Eiffage SA FOUG.PA :
* EIFFAGE RENFORCE SA PRÉSENCE EN ALLEMAGNE AVEC L’ACQUISITION DES ACTIFS DE CLAUS HEINEMANN ELEKTROANLAGEN
* EIFFAGE, À TRAVERS SALVIA, FILIALE ALLEMANDE D’EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES, A FAIT L’ACQUISITION DES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION CLAUS HEINEMANN ELEKTROANLAGEN
* OPÉRATION SOUMISE À L’APPROBATION DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE ALLEMANDES ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU T1 2026
* LA TRANSACTION PERMET DE SAUVEGARDER LA TOTALITÉ DES 301 EMPLOIS, L’ÉQUIPE DE DIRECTION RESTE EN PLACE POUR PILOTER LES OPÉRATIONS FUTURES
