 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eiffage a acquis les actifs de Claus Heinemann Elektroanlagen en Allemagne
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 18:16

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE RENFORCE SA PRÉSENCE EN ALLEMAGNE AVEC L’ACQUISITION DES ACTIFS DE CLAUS HEINEMANN ELEKTROANLAGEN

* EIFFAGE, À TRAVERS SALVIA, FILIALE ALLEMANDE D’EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES, A FAIT L’ACQUISITION DES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION CLAUS HEINEMANN ELEKTROANLAGEN

* OPÉRATION SOUMISE À L’APPROBATION DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE ALLEMANDES ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU T1 2026

* LA TRANSACTION PERMET DE SAUVEGARDER LA TOTALITÉ DES 301 EMPLOIS, L’ÉQUIPE DE DIRECTION RESTE EN PLACE POUR PILOTER LES OPÉRATIONS FUTURES

Texte original [https://tinyurl.com/5aheuvys] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EIFFAGE
138,7000 EUR Euronext Paris +2,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank