Eiffage a acquis les actifs de Claus Heinemann Elektroanlagen en Allemagne

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE RENFORCE SA PRÉSENCE EN ALLEMAGNE AVEC L’ACQUISITION DES ACTIFS DE CLAUS HEINEMANN ELEKTROANLAGEN

* EIFFAGE, À TRAVERS SALVIA, FILIALE ALLEMANDE D’EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES, A FAIT L’ACQUISITION DES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION CLAUS HEINEMANN ELEKTROANLAGEN

* OPÉRATION SOUMISE À L’APPROBATION DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE ALLEMANDES ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU T1 2026

* LA TRANSACTION PERMET DE SAUVEGARDER LA TOTALITÉ DES 301 EMPLOIS, L’ÉQUIPE DE DIRECTION RESTE EN PLACE POUR PILOTER LES OPÉRATIONS FUTURES

Texte original [https://tinyurl.com/5aheuvys]

