Eiffage : -8% vers 109,8E information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 13:04









(Zonebourse.com) - Le secteur BTP souffre en ce 26 août et Eiffage dévisse de -8% vers 109,8E, pulvérisant au passage le support estival des 112,95E du 20/23 juin : le titre risque d'aller chercher du soutien vers 104,35E,seuil testé les 10/11 avril puis de refermer le 'gap' des 108E du 8 avril.





Valeurs associées EIFFAGE 109,9000 EUR Euronext Paris -7,72%