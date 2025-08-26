 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eiffage : -8% vers 109,8E
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 13:04

(Zonebourse.com) - Le secteur BTP souffre en ce 26 août et Eiffage dévisse de -8% vers 109,8E, pulvérisant au passage le support estival des 112,95E du 20/23 juin : le titre risque d'aller chercher du soutien vers 104,35E,seuil testé les 10/11 avril puis de refermer le 'gap' des 108E du 8 avril.

Valeurs associées

EIFFAGE
109,9000 EUR Euronext Paris -7,72%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

