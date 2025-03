Ehpad: Xerfi prévoit une baisse de la rentabilité d'ici 2027

(AOF) - La hausse du chiffre d’affaires des Ehpad privés commerciaux sera de 2,5% par an en moyenne d’ici 2027, affirme Alix Merle, auteur de l’étude Xerfi "Les maisons de retraite médicalisées – Perspectives à 2027 et stratégies pour renforcer l’attractivité des établissements et diversifier les revenus". Selon elle cette croissance sera "surtout tirée par les revalorisations du tarif hébergement" (coût médian de plus de 101 euros par jour en chambre individuelle contre plus de 65 euros dans le public) pour les nouveaux résidents.

L'auteur de l'étude estime que le taux d'excédent brut d'exploitation devrait perdre 1,5 point d'ici 2027 par rapport à 2024 (6,7%) "dans un contexte d'augmentation plus rapide de la masse salariale (liée aux besoins de recrutements et aux revalorisations salariales) que de l'activité".

Le redressement du taux d'occupation en 2024 chez Clariane ou Emeis "reste encore très poussif" malgré les efforts consentis par les gestionnaires de maisons de retraite et "d'autres facteurs risquent encore de peser d'ici 2027". Alix Merle cite "la concurrence des structures à domicile mais aussi des hébergements alternatifs (résidences seniors) ou encore la stagnation de la population des seniors de 85 ans et plus (cœur de cible des EHPAD)".

Le taux d'occupation moyen des quelque 7 500 maisons de retraite de l'Hexagone reste "à moins de 90% actuellement" contre 93% en moyenne en 2019.