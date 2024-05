Ehpad: Clariane annonce l'entrée du groupe HLD Europe dans son capital

Photo d'illustration ( AFP / STEFANIE LOOS )

Le géant des maisons de retraite privées Clariane (ex-Korian) a annoncé vendredi l'entrée de la société d'investissement HLD Europe dans son capital à hauteur de 20%, soit 74,1 millions d'euros.

Cette annonce, qui intervient dans le cadre de l'augmentation de capital de plus de 300 millions d'euros approuvée à 98% par l'assemblée générale des actionnaires fin mars, vise à offrir au groupe "de la visibilité sur le long terme", selon Sophie Boissard, directrice générale du groupe.

Sous réserve notamment du vote de la prochaine assemblée générale des actionnaires le 10 juin, HLD Europe deviendrait le deuxième actionnaire principal du groupe derrière Crédit Agricole Assurances.

"Nous accueillons un deuxième actionnaire majeur pour nous accompagner dans la durée", a affirmé Sophie Boissard à l'AFP à propos du groupe fondé en 2010 et basé à Paris.

Par ailleurs, les fonds Flat Footed et Leima Valeurs, qui détiennent pour l'heure respectivement 8,6% et 5,0% du capital de la société, participeraient également à cette augmentation de capital réservée, à hauteur, respectivement, d'environ 15 et 3 millions d'euros.

Ces opérations d'augmentation de capital doivent renforcer sa structure financière pour un montant total maximum d'environ 328 millions d'euros.

Le groupe a été affecté fin 2023 par des difficultés d'accès au financement, comme l'ensemble du secteur des Ehpad dans le sillage du scandale qui avait mis en lumière des malversations financières et des maltraitances de résidents chez son concurrent privé Orpea.

Clariane a été contraint de lancer en novembre un plan de refinancement de 1,5 milliard d'euros afin d'éviter un défaut de paiement en raison d'un manque de liquidités.

Dans ce contexte, le groupe poursuit également sa cession d'actifs amorcée, qui a atteint un montant de 400 millions d'euros, soit 40% du total prévu dans le plan de cessions.