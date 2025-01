Egypte : le "plus grand" parc éolien d'Afrique sur les rails

L'Egypte vise 42 % d'électricité produite à partir de sources renouvelables d'ici 2030.

( AFP / ALAIN JOCARD )

L'énergéticien français Engie a signé en Egypte un contrat pour l'extension du projet de parc éolien "Red Sea Wind Energy" situé sur les rives du Golfe de Suez, présenté comme "le plus grand d'Afrique", a annoncé le groupe vendredi 10 janvier.

Cette extension portera la capacité totale du parc éolien, actuellement en construction, de 500 MW à 650 MW et "renforcera ainsi le rôle clé d'Engie dans le développement des énergies renouvelables en Afrique et au Moyen-Orient", indique-t-il. Elle représente un montant de 130 millions de dollars qui s’ajoute à celui de la première phase, de 600 millions, déclare à l'AFP François-Xavier Boul, directeur général renouvelables pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord chez Engie. Il s’agira du "plus grand" parc éolien d’Afrique à sa mise en service complète, souligne-t-il.

Celle-ci est prévue pour le troisième trimestre 2025, conformément au calendrier planifié avant l'extension, selon le groupe. Une capacité de 306 MW est déjà connectée au réseau égyptien, "en avance sur le calendrier" de mise en service du projet.

L’accord supplémentaire au contrat d'achat d'électricité à long terme (PPA) a été signé avec la compagnie publique Egyptian Electricity Transmission Company (EETC). Le projet est monté en collaboration avec Orascom Construction, Toyota Tsusho Corporation et Eurus Energy Holdings Corporation, au sein du consortium Red Sea Wind Energy.

"Leadership"

Le parc de Red Sea Wind Energy génèrera de l'énergie renouvelable capable d'alimenter plus d'un million de foyers, selon Engie. Il contribuera au mix énergétique de l'Égypte, qui vise 42 % d'électricité produite à partir de sources renouvelables d'ici 2030, avec l’objectif de réduire ses émissions de CO2 d'environ un million de tonnes par an.

Ce parc éolien est le deuxième pour le consortium à Ras Ghareb après celui de 262,5 MW, opérationnel depuis octobre 2019. Avec cette extension, la capacité totale en énergie éolienne d'Engie en Égypte atteindra 912,5 MW, "consolidant ainsi le leadership du groupe dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique et au Moyen Orient", se félicite l'énergéticien .