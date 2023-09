Egide- Succès de l'augmentation de capital

SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL D’UN MONTANT BRUT DE 1,9 MILLION D’EUROS



• Demandes de souscription portant sur 6 430 112 actions nouvelles, soit un taux de souscription d’environ 217%

• Emission de 2 956 248 actions nouvelles pour un montant brut de 1 921 561,20 €



A l’issue de la période de souscription, la demande totale s’est élevée à 1 294 566 actions à titre irréductible, 1 971 437 actions à titre réductible et 3 164 109 actions à titre libre, soit un taux de souscription d’environ 217%. Les demandes de souscription à titre réductible ont été servies à hauteur de 1 661 682 actions nouvelles, selon un coefficient de réduction de 2,91236150.

Le nombre d’actions souscrites à titre irréductible et réductible étant supérieur au nombre de 2 956 248 actions offertes, les demandes de souscription à titre libre n’ont pas été servies et aucune action n’a été allouée à la Compagnie Nationale de Navigation qui s’était engagée à placer un ordre de souscription à titre libre à hauteur d’un montant de 1 921 561,2€, représentant 100% de l’augmentation de capital envisagée permettant ainsi de garantir la réalisation de l’opération.

En parallèle, Egide a conclu avec la Compagnie Nationale de Navigation le 9 août 2023 un contrat d’émission d’obligations pour un montant de 750 000 euros.



