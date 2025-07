Egide: retour au groupe de cotation standard information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Egide annonce le retour de ses titres à une cotation normale à compter de ce 2 juillet, suite à la publication de son rapport annuel financier 2024 le 30 juin, mettant fin au transfert temporaire dans le compartiment 'Penalty Bench' depuis le 16 mai.



Ce retour dans le groupe de cotation standard d'Euonext Growth permet aux actionnaires et investisseurs de réaliser à nouveau leurs transactions dans les conditions habituelles, sans restriction d'aucun établissement teneur de comptes.





