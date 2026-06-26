 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Egide - Résultats Annuels 2025
information fournie par Boursorama CP 26/06/2026 à 08:00

Le Groupe Egide publie ses résultats annuels consolidés 2025 et renoue avec un EBITDA positif de 0,70 M€, contre -0,45 M€ un an plus tôt.
« L’exercice 2025 marque une étape structurante pour Egide, avec une progression de l’activité, le retour à un EBITDA positif et des premiers effets visibles de notre discipline opérationnelle. Dans un environnement porteur sur nos marchés stratégiques, nous poursuivons notre recentrage sur les applications critiques et l’adaptation de notre dispositif industriel afin de renforcer durablement notre compétitivité et notre trajectoire de redressement. »
Ignace Dupon, Directeur Général du Groupe Egide

Retrouvez l'intégralité de ce communiqué sur www.egide-group.com - Rubrique Finance/Informations Financières/Communiqués de presse.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

Valeurs associées

EGIDE
1,0720 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
74,15 -0,92%
2CRSI
25,48 0,00%
CAC 40
8 431,61 0,00%
Or
4 010,36 -0,43%
HAFFNER ENERGY
0,222 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank