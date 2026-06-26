Egide - Résultats Annuels 2025

Le Groupe Egide publie ses résultats annuels consolidés 2025 et renoue avec un EBITDA positif de 0,70 M€, contre -0,45 M€ un an plus tôt.

« L’exercice 2025 marque une étape structurante pour Egide, avec une progression de l’activité, le retour à un EBITDA positif et des premiers effets visibles de notre discipline opérationnelle. Dans un environnement porteur sur nos marchés stratégiques, nous poursuivons notre recentrage sur les applications critiques et l’adaptation de notre dispositif industriel afin de renforcer durablement notre compétitivité et notre trajectoire de redressement. »

Ignace Dupon, Directeur Général du Groupe Egide



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