Egide - Résultats annuels 2022

• Dégradation de la rentabilité

• Projet de cession des filiales américaines d’Egide SA

o Le Groupe a décidé de vendre 100% de ses filiales américaines : parmi les opportunités, le groupe a signé, le 20 avril dernier, une lettre d’intention exclusive sans engagement, avec un acteur majeur du secteur. L’exclusivité prendra fin le 31 mai. Ces discussions pourraient, ou non, aboutir à une future vente.

o D’autre part, une restructuration des opérations américaines a été lancée pour revenir rapidement à l’équilibre.

• Résultats 2022 : présentés selon la norme IFRS 5, qui permet d’identifier au bilan les activités détenues en vue de la vente ainsi qu’au compte de résultat le résultat net des activités abandonnées qui est présenté sur une seule ligne



o o Chiffre d’affaires 2022 consolidé : 33,86 M€ (+4%/2021)

 Chiffre d’affaires des activités poursuivies : 15,46 M€ (+8,9%/2021)

 Chiffre d’affaires des activités abandonnées : 18,40 M€ (-10,7% en USD/2021)

o EBITDA : -2,9 M€ au total; 0,6M€ pour les activités poursuivies

o Résultat Net part du groupe : - 5,62 M€ (vs. 0,20 M€ en 2021) :

 Résultat Net des activités poursuivies : 0,34 M€ (vs. 0,65 M€ en 2021).

 Résultat Net des activités abandonnées : - 5,96M€ (vs. - 0,44 M€ en 2021)



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID



Retrouvez toute l'actualité du Groupe et l'intégralité de ce communiqué en ligne sur www.egide-group.com