Egide- Résultats annuels 2021

• En dépit de la persistance des difficultés engendrées par la pandémie, le Groupe Egide a démontré sa résilience en assurant sa croissance en 2021.

o Chiffre d’affaires 2021: 32,50 M€ (+8,5% /2020)

o EBITDA après loyer: 1,5 M€ (vs. 3,8 M€ en 2020).

o Résultat Net: 0,05 M€ (vs. 0,98 M€ en 2020).

o Les entités Egide SA et Egide USA sont en croissance (+ 5,8% et +31,7% respectivement), alors que Santier est pratiquement stable.



