Egide- Résultats annuels 2020

o Le groupe EGIDE poursuit sa progression vers une croissance durable et rentable, en faisant preuve de résilience face à la crise de la COVID et malgré un revenu temporairement affecté par un incendie aux Etats-Unis.

o Chiffre d'affaires 2020 : 29,97 M€ (-5,8% /2019)

o Forte amélioration des performances d'EGIDE SA : chiffre d'affaires 2020 : + 11% / 2019 et amélioration opérationnelle permettant d'atteindre l'équilibre au S2.

o EBITDA après loyer : 3,80 M€ (contre -0,76 M€ en 2019)

o Résultat Net Groupe : 0,98 M€ (contre -2,82 M€ en 2019)

o Perspectives 2021 :

o Le solide carnet de commandes permet d'anticiper une croissance de l'activité et une amélioration de la rentabilité

o Accélération de la transformation vers l'industrie 4.0 pour Egide SA



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site d'Egide : www.egide-group.com - Rubrique finance / Information financière



EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID