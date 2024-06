Egide - Report de la publication du rapport financier annuel 2023 et de l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce aujourd'hui le report de la publication de son rapport financier annuel 2023 ainsi que de l'Assemblée Générale Mixte.



Prévue le 31 mai 2024, la publication du rapport financier annuel 2023 a été reportée afin de permettre aux Commissaires aux Comptes de finaliser leurs travaux d'audit dans les meilleures conditions possibles. Soucieux de fournir une information financière la plus complète et fiable possible à ses actionnaires, le Conseil d'Administration du Groupe Egide a pris la décision de privilégier la qualité et la rigueur des contrôles au calendrier initialement fixé.



Par conséquent, l'Assemblée Générale Mixte, initialement prévue le 27 juin 2024, est reportée au 25 juillet 2024. Cette nouvelle date permettra aux actionnaires de prendre connaissance du rapport financier annuel 2023 avant l'assemblée.



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.com - Rubrique Finance/Information Financière/Communiqués de presse



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID