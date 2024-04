Egide - Report de la publication des résultats annuels 2023 et annulation de la réunion SFAF du 26 avril

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, regrette d’informer ses investisseurs que la réunion de présentation des résultats annuels 2023 du Groupe, prévue le vendredi 26 avril à 14h30 est annulée.



La diffusion du communiqué de presse sur les résultats annuels 2023, initialement prévue le 26 avril 2024 avant Bourse, est reportée.



Ce report et cette annulation sont dus à un décès familial auquel M. Philippe BRINGUIER, Directeur Général et Directeur Financier d’Egide, doit faire face.

M. BRINGUIER comprend les désagréments que ce report et cette annulation peuvent occasionner et vous prie de l’excuser pour la gêne causée.



Les principaux éléments d’explication des comptes 2023 et des perspectives 2024 d’Egide figureront dans le prochain communiqué de presse, dont la publication est prévue le 30 avril après bourse.



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID