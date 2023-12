Egide - Renforcement de la structure actionnariale et Remboursement de l’emprunt obligataire

Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), le spécialiste mondial des boîtiers hermétiques, annonce ce jour le renforcement de sa structure actionnariale et le remboursement de l’emprunt obligataire contracté avec CNN.



Après les 2 récentes augmentations de capital, iXcore, Pléiade Venture et Vatel Remploi détiennent au total 23,95% du capital d’Egide, réparti comme suit :

• iXcore : 8,49%

• Pléiade Venture : 8,03%

• Vatel Remploi : 7,43%



Egide a remboursé le 12 décembre 2023 l’emprunt obligataire de 750K€ à la société CNN.



L'intégralité de ce communiqué et toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com



Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID