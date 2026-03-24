EGIDE - Recentrage US : Retour aux sources / Sous revue vs Vendre - Obj. Sous revue vs 0,85 €

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- Fermeture programmée du site de Santier courant avril
- Transfert d'activité à Cambridge
En 2017, Egide a tenté l'aventure sur la côte ouest avec le rachat de Santier. Il y avait un double objectif :
- Faire de l'intégration verticale avec les fonds dissipant
- Ouvrir la côte ouest au niveau commercial
L'acquisition de Santier a été réalisée en février 2017 pour 5,8 M€ hors financement du BFR. Le CA réalisé était alors de 8 M€ (9,13 M$) pour un Ebitda de 1,25 M€ (marge 15,4%) et un Ebit de 0,53 M€ (marge 3,4%) vs pour Cambridge un CA de 7,25 M€ et un Ebit de -0,56 M€ et pour Egide SA un CA de 15,6 M€ et un Ebit de -1,35 M€.
Fin 2024, Santier a réalisé un CA de 6,9 M€ (7,5 M$) vs 8,3 M€ pour Cambridge et 14,8 M€ pour Egide SA.
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