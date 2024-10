Egide - Philippe Bensussan coopté administrateur du Groupe Egide

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce aujourd'hui la cooptation par le Conseil d'Administration, réuni le 02 octobre 2024, de Monsieur Philippe BENSUSSAN en qualité d’administrateur indépendant. La ratification de cette cooptation sera soumise à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires d’Egide, conformément aux dispositions légales.



Figure reconnue dans les secteurs de la Haute Technologie et de la Défense, Philippe BENSUSSAN apporte au Groupe Egide une expertise de plus de 40 ans dans des secteurs d’activité stratégiques tels que l’électronique, l’optronique, la Défense, le spatial et l’aéronautique.



« Nous sommes très heureux d’accueillir Philippe BENSUSSAN au sein de notre conseil d’administration », déclare Michel FAURE, Président du Conseil d’Administration d’Egide. « Son expertise et sa vaste expérience, associées à sa connaissance approfondie d’Egide qu’il suit depuis de nombreuses années et à sa parfaite maîtrise de l’écosystème dans lequel nous opérons, seront des atouts précieux pour relever les défis de la prochaine phase de développement d’Egide. »



L'intégralité du communiqué est en ligne sur www.egide-group.com



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID