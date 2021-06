Egide - Nouvelle subvention du gouvernement Français pour le projet de modernisation "Electro" d'Egide SA

o Egide SA accroît les moyens financiers de ses ambitions pour sa transformation vers l'industrie 4.0

o Son projet « ELECTRO » a été sélectionné dans le cadre du plan de relance des activités critiques et stratégiques

o Soutenu par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, ce deuxième projet d'investissement permet à l'usine de Bollène de bénéficier d'un important nouveau fonds de soutien pour accélérer sa modernisation (800 K€).

o Cela permettra d'intensifier la croissance du Groupe sur des marchés diversifiés.



