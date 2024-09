Egide - Nouvelle gouvernance

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce aujourd'hui une évolution majeure de sa gouvernance.



David HIEN nommé Directeur Général



Le Conseil d'Administration, réuni le 16 septembre, a décidé de confier de nouvelles responsabilités à David HIEN. Ce dernier est nommé Directeur Général du Groupe, en remplacement de Philippe BRINGUIER qui conserve ses fonctions de Directeur Administratif et Financier non-administrateur.



La nomination de David HIEN s'inscrit dans une dynamique de croissance ambitieuse pour Egide. L'objectif est de renforcer la position du Groupe sur les marchés de pointe, en s'appuyant sur son savoir-faire technologique unique et sur sa présence mondiale.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.com



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID