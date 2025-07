Egide: nouveau directeur général début août information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Egide indique qu'après plus de quatre années passées au sein du groupe, David Hien quittera l'entreprise et ses fonctions de directeur général le 31 juillet, et qu'Ignace Dupon lui succèdera à la direction générale à compter du lendemain.



Ignace Dupon a occupé des postes clés au sein du groupe depuis plus de dix ans et dirige actuellement ses opérations américaines en tant que general manager d'Egide USA depuis 2023 et de Santier depuis 2024.



'Cette transition de gouvernance vise à renforcer l'intégration des opérations françaises et américaines du groupe, capitalisant sur l'expertise terrain d'Ignace Dupon acquise des deux côtés de l'Atlantique', explique Egide.





