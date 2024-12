Egide : nouveau contrat cadre entre Egide SA et LYNRED

Egide (Euronext Growth Paris™ - FR0000072373 - ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles et LYNRED, leader en développement et production de détecteurs infrarouges de haute qualité pour les marchés de l’aérospatial, de la défense, et de multiples applications industrielles, annoncent la signature d'un nouveau contrat cadre pluriannuel.



Xavier CAILLOUET, Directeur Général de LYNRED, déclare : « Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Egide. Ce contrat cadre pluriannuel témoigne de notre confiance mutuelle et de notre volonté commune d'innover pour rester à la pointe de la technologie. »



David HIEN, Directeur Général d'Egide, ajoute : « Ce nouvel accord avec LYNRED est une étape importante dans notre histoire commune. Il nous permet de poursuivre et d’intensifier notre travail collaboratif pour concevoir des solutions de pointe répondant aux exigences croissantes de nos clients dans le secteur de la défense. »



Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID



