Egide : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier semestriel au 30 juin 2025.



Le rapport financier semestriel au 30 juin 2025, peut être consulté sur le site internet de la société : www.egide-group.com dans la rubrique Finance/ Information Financière/ Rapports Financiers.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier semestriel :

1. La déclaration du responsable du rapport,

2. le rapport d’activité semestriel,

3. les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2025.