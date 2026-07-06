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Egide - Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025
information fournie par Boursorama CP 06/07/2026 à 18:27

Le Groupe Egide annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'AMF son Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2025.
La Société attire l'attention des investisseurs sur le fait que - dans leur rapport d'audit sur les comptes annuels 2025 - les Commissaires aux Comptes ont formulé des réserves les conduisant à une impossibilité de certifier les comptes annuels 2025.
La société informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale se tiendra le 10 septembre 2026 à 11h00 à Bollène.

L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site du groupe : www.egide-group.com

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

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