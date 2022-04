Egide - Mise à disposition du rapport financier annuel 2021 le 5 mai 2022

Le Groupe Egide annonce qu’il mettra à disposition son rapport financier annuel 2021, le 5 mai 2022 afin d’intégrer les derniers ajustements d’audit sur les indemnités d’assurance.

Ces ajustements, qui seront arrêtés par le Conseil d’Administration de lundi 2 mai, ont un impact favorable sur les résultats 2021du Groupe qui ressortent désormais à 201 K€ (au lieu de 55 K€ tel que présentés le 30 mars dernier).



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.com



Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.



EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID