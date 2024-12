Egide: le titre monte, contrat renouvelé avec Lynred information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - Le titre Egide signe vendredi l'une des plus fortes progressions du marché parisien à la suite du renouvellement de son contrat avec Lynred, un spécialiste des détecteurs d'images infrarouge.



Vers 11h00, l'action du fabricant de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles prend plus de 6%, alors que l'indice CAC Mid & Small avance de 0,3% au même moment.



Le groupe a annoncé jeudi soir la signature d'un nouveau contrat cadre pluriannuel avec Lynred, un concepteur de détecteurs infrarouges de haute qualité pour les marchés de l'aérospatial et de la défense.



Si ce nouveau partenariat s'inscrit dans la continuité d'une collaboration historique datant de plusieurs décennies, l'accord survient aussi dans un contexte de renouveau managérial chez les deux entreprises.



Dans un communiqué, les deux groupes indiquent que l'accord témoigne de leur confiance mutuelle et de leur volonté commune de développer des solutions toujours plus performantes et adaptées aux besoins de leurs clients dans la défense et d'innover pour rester à la pointe de la technologie.



Pour mémoire, Egide avait également renforcé récemment son partenariat historique avec Exosens dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie, ce qui s'était traduit par un gain de 3% en Bourse.





