Egide - Erratum sur le communiqué du chiffre d'affaires au 30 juin 2024

Suite à la publication du communiqué de presse du 16 juillet 2024 à 18h00, concernant le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 du Groupe EGIDE (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), la société constate une erreur dans le texte du communiqué publié dans sa version française.



Le chiffre d'affaires consolidé du S1 2024 s'établit bien à 15,4 M€, comme indiqué dans les tableaux du communiqué en français, et non 15,6 M€ comme écrit par erreur dans le texte.



Le Groupe Egide vous prie de bien vouloir excuser cette erreur et de considérer le chiffre de 15,4 M€ comme définitif.



Le communiqué de presse corrigé dans sa version française est disponible sur le site web d'Egide : https://www.egide-group.com/ Rubrique Finance – Onglet information Financière – Section Communiqués de presse



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID