Egide - EGIDE USA : une reprise rapide de la production après l'incendie de Juillet

L'usine d'Egide USA à Cambridge, Maryland, USA, est fière d'annoncer que ses procédés de scellement et de brasage verre-métal, sa ligne de cuisson à haute température de composants céramiques (HTCC) et ses différents ateliers d'inspection sont pleinement opérationnels. L'usine fonctionne pour le moment à 50% de sa capacité, en raison des contraintes logistiques liées aux opérations de traitement de surface réalisées hors site. Tout cela deux mois seulement après l'incendie survenu le 3 juillet 2020, qui avait essentiellement touché la zone de traitement de surface.



La reconstruction des parties endommagées par l'incendie (notamment le toit et l'atelier de traitement de surface) est actuellement en cours.



L'ensemble de ces travaux participera d'ailleurs à la modernisation de l'outil industriel de l'usine de Cambridge, gage d'amélioration en termes de sécurité, de fiabilité, et d'efficacité.



