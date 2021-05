Egide - Création d'une équipe de Business Development et nomination de deux experts

Afin de soutenir sa dynamique de croissance et d'accélérer le développement de ses différentes activités sur les marchés stratégiques qu'il adresse, le Groupe Egide (Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373), groupe international spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce la création d'une équipe de Business Development avec la nomination de deux experts, pour renforcer ses opérations commerciales et marketing aux États-Unis et en Europe.



