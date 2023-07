Egide - Chiffre d'affaires au 30 juin 2023

 Hausse du chiffre d’affaires d’Egide SA au 30 juin 2023 à 8,6 M€ :

+13% par rapport au premier semestre 2022.



 Croissance de 26% au 1er semestre 2023 des filiales américaines mises en vente



 Perspectives

Porté par la bonne dynamique commerciale observée sur l’ensemble des produits au 1ersemestre, Egide SA espère maintenir un niveau d’activité à peu près identique au

second semestre 2023.



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID