Egide - Chiffre d'affaires annuel 2023

Croissance de 8,7% du chiffre d’affaires consolidé 2023 à 36,75M€



Le Groupe Egide présente aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé 2023. Le chiffre d’affaires consolidé 2023 du Groupe Egide s’établit à 36,75M€ en hausse de 8,7% par rapport à 2022. Cette hausse est donc supérieure à la hausse du chiffre d’affaires en 2022 qui s’élevait à 4%.

La parité Euro/Dollar est défavorable puisqu’à dollar constant le chiffre d’affaires 2023 aurait été supérieur de 0,5M€ à 37,26M€.

Cette hausse de 2,9M€ du chiffre d’affaires annuel provient d’Egide SA (+2M€, soit +13%) et Egide USA (+2M€, soit +21%) diminuée par Santier (-1,1M€, soit -13%).



Après un premier semestre 2023 dynamique à 19,2M€ (+20%), le second semestre est en retrait à 17,6M€ et reste stable par rapport au second semestre 2022 qui s’élevait à 17,8M€. Ce ralentissement au second semestre provient des deux filiales américaines.



Les ventes des filiales américaines en 2023 représentent 53% des ventes du groupe (contre 54% en 2022).



