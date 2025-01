Egide - Chiffre d'affaires 2024

 Chiffre d’affaires 2024 : 31,07M€ (- 15,5 %)

 Poursuite des investissements stratégiques et de la diversification client

 Dynamique positive engagée pour 2025



Comme anticipé, le chiffre d’affaires consolidé 2024 du Groupe Egide s’établit à 31,07M€, enregistrant une baisse de 15,5% par rapport à 2023. Cette diminution fait suite à une hausse de 8,7% du chiffre d’affaires en 2023.



Pour 2025, le groupe Egide prévoit un retour à la croissance de son chiffre d’affaires, avec une augmentation à un chiffre. Cette croissance sera portée par la stratégie de diversification, initiée en 2023, qui s’appuie notamment sur le renforcement des grands comptes historiques d’Egide SA et l’essor de nouvelles applications pour les marchés de la Défense et de l’Aérospatiale.



Le Groupe bénéficiera également du développement des activités dans les batteries thermiques et les systèmes de mise à feu chez Egide USA. Ces perspectives sont soutenues par la modernisation de l'outil industriel, qui permettra d'améliorer la performance opérationnelle de l'ensemble du Groupe.



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID



L'intégralité du communiqué est en ligne sur www.egide-group.com - Onglet Finance - rubrique Information Financière / Communiqués de presse