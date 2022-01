Egide - Chiffre d'affaires 2021

En dépit de la persistance des difficultés engendrées par la pandémie de Covid, le Groupe Egide a démontré sa résilience en assurant sa croissance en 2021.



Chiffre d’affaires 2021 : 32,5 M€ (+ 8,6%). Egide SA a confirmé sa dynamique de croissance rentable avec un chiffre d'affaires en hausse de 5,8 %. Egide USA se relève de l'incendie du site de Cambridge et, malgré les retards de livraison de son nouvel atelier de galvanoplastie, enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 27% en 2021, inférieure aux anticipations en raison d'un manque important de main d'œuvre qualifiée. Santier a connu une légère baisse de son chiffre d'affaires (-1,1% en $) en 2021.



Perspectives

Le ratio annuel "book to bill" proche de 1,0 avec une accélération des prises de commandes au cours du Q4 21 : plus de 37% des prises de commandes ont eu lieu sur ce seul trimestre. Le carnet de commandes est de 22 M€, sans tenir compte des compléments pour l’or en galvanoplastie (1 M€).

Malgré la dynamique d'accélération de la demande, qui laisse présager une croissance du chiffre d'affaires en 2022, les pénuries de main-d'œuvre aux États-Unis et les risques liés à la crise persistante de Covid-19 devront être maîtrisés en 2022 afin de remplir les objectifs.



