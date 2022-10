Egide - Banc of California accepte le report au 31 décembre 2022

Le Groupe Egide annonce ce jour que Banc of California a accepté le report de 3 mois de l’échéance de tous les encours d’Egide USA Inc. et Santier Inc..

Cette échéance est désormais exigible au 31 décembre 2022.



Cet accord permet au Groupe Egide de finaliser les négociations avec les partenaires financiers américains qui se sont positionnés sur le dossier.



Le Groupe Egide tiendra informé le marché sur l’avancement de ces discussions.



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID