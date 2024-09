Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Egide: arrivée d'un nouveau directeur général information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Egide a annoncé mercredi la nomination de David Hien au poste de directeur général, avec l'objectif de consolider la croissance du groupe et de renforcer son positionnement sur les marchés de pointe.



Le fabricant de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles rappelle que David Hien avait rejoint ses équipes en avril 2021 en tant que directeur technique.



Il avait été nommé un an plus tard directeur commercial, puis directeur du site de Bollène (Vaucluse), avant d'être promu directeur général délégué et administrateur l'an dernier.



Cet ingénieur diplômé de l'ISEN (Ecole d'ingénieurs des Hautes Technologies et du Numérique) avait auparavant travaillé pour Texas Instruments en Europe, à Taiwan et à Dallas, ainsi que pour Dekra en Espagne.



Il remplacera Philippe Bringuier, qui conservera ses fonctions de directeur administratif et financier.



Suite à ces annonces, l'action Egide cédait plus de 3% mercredi à la Bourse de Paris.





