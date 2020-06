Egide- AGM du 19 juin 2020 - Avis de convocation

Les actionnaires de la société EGIDE sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se déroulera le vendredi 19 juin 2020 au siège de l'entreprise à Bollène à 14 h 00.



Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l'attention des actionnaires est appelée sur le fait que les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à cette Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2020 ont été aménagées.



Conformément à l'article 4 de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l'Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.



Les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée physiquement, toutefois ils pourront demander l'accès à la visio-conférence au moins 24 heures à l'avance par mail à assemblee@fr.egide-group.com .Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l'assemblée ou à voter par correspondance.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site d'Egide : www.egide-group.com

