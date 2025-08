Egide - AGM 2025 - Avis de réunion

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), invite ses actionnaires à participer à l’assemblée générale mixte qui se réunira le mercredi 10 septembre 2025 à 11h 00, au siège social de la Société (Site Industriel du Sactar - 84500 Bollène).



Il sera possible d’y assister (sans pouvoir participer aux débats et au vote des résolutions en application des stipulations statutaires) en vidéo-conférence Teams, sur invitation à demander au moins 24 heures à l’avance à l’adresse mail suivante assemblee@fr.egide-group.com.



L’ordre du jour et le projet de texte des résolutions ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 4 août 2025 (www.journal-officiel.gouv.fr) et sur le site internet de la société (www.egide-group.com).



