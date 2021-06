Egide - AGM 18 juin 2021 - Avis de convocation

Les actionnaires de la société Egide sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se déroulera le vendredi 18 juin 2021 au siège de l'entreprise à Bollène à 15 h 00.

L'attention des actionnaires est appelée sur le fait que les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à cette Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2021 sont aménagées.

Compte tenu des circonstances sanitaires, l'Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Toutefois il sera possible de participer en vidéo-conférence GoToMeeting, sur invitation à demander au moins 24 heures à l'avance à assemblee@fr.egide-group.com.

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l'assemblée ou à voter par correspondance.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur www.egide-group.com

