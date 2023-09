Egide - AGE 12/09/2023 - Résultat du vote des résolutions extraordinaires

La Société Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie comme prévu sur troisième convocation le mardi 12 septembre 2023 à 10:30.



Les actionnaires présents ou représentés détenaient 3 194 818 actions (soit 24,02 % sur un total de 13 303 116 actions ayant droit de vote à la date de l’Assemblée) et 3 203 743 voix (soit 23,98% sur un total de 13.359.172 droits de vote).



L’Assemblée Générale Extraordinaire a donc pu se tenir, le quorum de 20% requis sur troisième convocation étant atteint.



L'intégralité du communiqué avec le détail du résultat du vote des résolutions est en ligne sur le site d'Egide : www.egide-group.com

